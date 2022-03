KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta": Kas kirjastajad kasutasid meie olümpiasangarit ära või teeb Kelly Sildaru ise tühjast tüli?

- Kelly Sildaru sai ajaloolise MK-sarja üldvõidu. Või - kui ajalooline see siis ikkagi on?

- Mis teema on Kelly elulooraamatuga: kas kirjastajad kasutasid tõesti meie olümpiasangarit ära? Või teeb Kelly ise tühjast tüli?

- Eesti jalgpallikoondis lõi Küprosele kaks väravat, kuid mäng lõppes 0 : 0 viigiga. Kas süüdistada VAR-i või jäi ikkagi endal midagi puudu? Mis terendab korduskohtumisest?

- Korvpalli Eesti-Läti liigas algab play-off. Kas tasub vaadata?

- Pärnu sai Eesti võrkpallitšempionaadi finaali avamängus Tartult ketuka. Avo Keel: tegemist oli tööluusiga. Jahile ma meestega minna ei saa, seega tuleb kriisikoosolek. On üldse lootust tõsiseks finaaliks?