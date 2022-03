Olümpiavõitja pere on Mariupolis lõksus: see on katastroof, neid ähvardab näljasurm

"See, mis Ukraina ja Venemaa vahel toimub, on väga valus. Lapsed ja inimesed surevad, riike hävitatakse – see on katastroof," sõnas 2018. aasta olümpiavõitja Savtšenko Eurospordile.

"Minu enda pere on Mariupolis ja üks minu lähedane sai Venemaa rünnakutes vigastada. Teised pereliikmed peidavad end keldrites ega saa lahkuda. Neil hakkab toit otsa saama. Pisut veel ja nad surevad nälga," tunnistas Savtšenko.

Tippiluuisutaja on väga nördinud Venemaa sportlaste peale, kes osalesid Krimmi annekteerimise kaheksandal aastapäeval toimunud propagandaüritusel koos Vladimir Putiniga.

"Ja need sportlased tähistavad seda ja toetavad seda üritust. See on ebainimlik. Samas ma ei tea, kas nad läksid sinna vabatahtlikult või mitte. Käivad jutud, et nad pidid või olid sunnitud. Kahjuks ei oska ma seda hinnata," ütles 38-aastane Savtšenko.

Küsimusele, kas ta suhtleb regulaarselt kellegagi Venemaal, vastas treenerina töötav Savtšenko, et on pidanud paljude inimeste kontaktid oma telefonist kustutama.

"Ausalt öeldes olen paljud oma kontaktide nimekirjast kustutanud," ütles Savtšenko. "Ma ei saa aru, miks mõned seda sõda pooldavad."

"Teised on sõja vastu, kuid ei räägi sellest. On palju inimesi, kes kirjutavad mulle negatiivseid sõnumeid. Kuid palju on ka neid, kes on sõja vastu. Küll aga kirjutavad nad mulle, et ei saa selle vastu midagi teha. Kui nad selle vastu protestivad, maksavad nad selle eest raskete vanglakaristuste või isegi eluga," lisas tippiluuisutaja.