FIFA karistust ootav Venemaa jalgpallikoondis võib liituda Aasia konföderatsiooniga

FIFA eelseivasl kongressil on peaküsimuseks, kas Venemaad ootab ajutine võistluskeeld, mis võib ulatuda kahe aastani, või visatakse nad tähtajatult FIFAst välja.

Venemaa jalgpalliliidul olevat kohaliku meedia andmetel sõltumata FIFA karistusest plaanis Euroopa jalgpalliliidust (UEFA) sootuks lahkuda, et liituda hoopis Aasia konföderatsiooniga. See tekitab omakorda küsimuse, kas Aasia liikmesriigid on sellest huvitatud.