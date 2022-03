Nõukogude Liidu endine ründetäht: saatsin eksnaise põrgusse, sest ta on Kremli propagandast zombistunud

52-aastane Salenko viibib hetkel Kiievis, kus on liitunud maakaitsega. Ta rääkis FanDay.net-ile antud intervjuus, et tunneb ennast kasulikumana, kui jagab otsese sõjategevuse asemel välismeediale informatsiooni.

"Sain ise aru, et minust on maailmale tõtt rääkides praegu rohkem kasu. Peaaegu iga päev annan intervjuusid Inglismaa ja Hispaania meediale ning räägin asjade tegelikust seisust Ukrainas," lausus pikalt välismaal mänginud eksjalgpallur. Ta esindas 1990ndatel aastatel teiste seas Valenciat, Cordobat, Glasgow Rangersit ja Istanbulspori.

Salenko tunnistab, et tema suhted esimese perekonnaga on sõja tõttu lõplikult purunenud. "Ütleme nii, et minu perekondlik olukord on mittestandardne. Sündisin ja elasin olulise osa oma elust Venemaal. Mul on seal üks pere – mu esimene naine ja poeg. Olen oma esimese naise juba põrgusse saatnud: ta on zombistunud ja usub Kremli propagandasse. Teine naine koos pojaga on nüüd Itaalias," sõnas Salenko.

Endine ründetäht teab, et Venemaal pole Ukraina sõjale nii suurt toetust nagu sealsed riigijuhid räägivad. "Peterburi Zeniidi lastetreenerid ütlevad, et nad on sõja vastu, kuid nad ei saa endale lubada, et seda valjusti välja öelda. Parimal juhul kaotavad nad oma töö. See on parimal juhul. Tegelikult pole seal Vene föderatsioonis sõjale nii üldist toetust nagu öeldakse. Paljud inimesed teesklevad, et nad toetavad. Või nad vaikivad, sest nad kardavad."

Venemaa presidenti Vladimir Putinit peab Salenko poolearuliseks. "Elu pakub ikka üllatusi. 1990. aastal kuulsin Peterburi linnapea Anatoli Sobtšaki ihukaitsjast [Vladimir Putin]. Ja see endine turvamees on nüüdseks juhtinud tuumarelvaga riiki 22 aastat. On selge, et ta kaotas mõistuse juba ammu. Ta on samasugune, kui Valgevenet 25 aastat valitsenud Lukašenka. Ameeriklased on juba ammu teinud presidendi osas õige otsuse: kaks ametiaega ja maksimaalselt kaheksa aastat," sõnas Salenko.