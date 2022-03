Norra suusakoondise peatreener pani ameti maha

"Minu meelest on daamidega olnud kaks väga toredat aastat. Kuid see on olnud nõudlik maastik, kus manööverdada. Palju on tegemist olnud koroonaga. Te ei saa sellega midagi ette võtta, kuid minu puhul on kõige raskem see, et mul on kodune olukord, mis on muutnud selle veelgi keerulisemaks," selgitas eelmisel suvel pisitütre isaks saanud Hattestad.