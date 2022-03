Moskva CSKA president süüdistas Euroopat russofoobias

"Kas Venemaa meeskonnad saavad tõesti Euroopa võistlustega uuesti liituda? Ma ei pea seda tõenäoliseks," sõnas Vatutin, vahendab Eurohoops. Ta ei usu, et see juhtuks isegi siis, kui lähiajal saabuks rahu.

"Arvestades russofoobiat Euroopas, on mul raske ette kujutada, et Venemaa armee nime kandev meeskond, kõige auhinnatum Venemaa klubi, pääseb uuesti mängima," arvas Vatutin.

"Isegi juhul, kui meid sarjast [Euroliiga] välja ei visata, lubatakse meil mängida ainult neutraalsetes kohtades. Ja see tõstatab küsimuse, kas CSKA-l on mõtet mängida Belgradis või Ateenas," ütles klubijuht. "Kas me peaksime ohverdama oma fännid, et säilitada koht Euroliigas? Ma pole kindel, et see oleks õige otsus."