"Võib-olla mind tapetakse, võib-olla pean ise tapma." Ukraina tippsportlased, kes haarasid kodumaa kaitseks relvad

Oleksandr Ussõk ja Vassõl Lomatšenko, poksijad

Poksi raskekaalu WBA, WBO, IBO ja IBF-i meistrivööde omaniku Oleksandr Ussõk on nüüdseks naasnud Inglismaale, et valmistuda juunis peetavaks tiitlimatšiks Anthony Joshuaga.

Ukraina valitsus andis talle eriloa, et riigist lahkuda. 18-60 aasta vanustel meestel on see praegu keelatud.

Ussõkile erandi andmise põhjustena on meedias välja toodud, et tema suurele areenile astumine oleks ukrainlastele praegusel ajal ülimalt oluline. Lisaks aitaks sõjast tulnud Ussõk viia laia maailma sõnumit Ukrainas toimuvast.

"Sel viisil aitan ma riiki rohkem ja paremini, kui siis, kui mööda Kiievit automaatrelvaga ringi jooksen," rääkis Ussõk sotsiaalmeedias. "Paljud sõbrad ja sugulased on mulle helistanud ning seda otsust toetanud."

Ussõki mitukümmend kilo kergemale kolleegile Lomatšenkole pakuti samuti võimalust riigist tippspordi nimel lahkuda, aga 34-aastane Lomatšenko otsustas kodumaale jääda. Ta oleks pidanud juuni alguses kergekaalu tiitlimatšis kohtuma Austraalia poksija George Kambosos jr.-ga, aga matš jääb ära.

„Austan sinu otsust,“ kirjutas Kambosos jr. oma Twitteri kontol. „Palvetan sinu ja su kodumaa nimel,“ oli tema sõnum Lomatšenkole.

Jaroslav Amossov, vabavõitleja

Bellatori MMA-sarja kergkeskkaalu valitsev tšempion Amossov (28) loobus mais toimuma pidanud tiitliheitlusest briti Michael Page'iga.

Esmaspäeval aitas vabavõitleja Ukraina vägedel täielikult oma kontrolli alla saada Kiievi lähedal paikneva Irpini linna. Amossov on pärit just Irpinist ja kodulinna ukrainlaste käes püsimise nimel on ta koos võitluskaaslastega vaeva näinud üle nelja nädala.