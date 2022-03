Will Smithi etteaste Oscari-galal ajas võitlusmaailma kihama. "Ühendage mind tema poksiagentidega"

Smith kaotas enesevalitsemise, kui Rock tegi laval nalja tema abikaasa Jada Pinkett Smithi siilisoengu üle. Nali oli ebaõnnestunud, sest Smithi kaasa põeb alopeetsiat, mis põhjustab muu hulgas juuste väljalangemist.

53-aastase Smithi käitumine on tekitanud mitmesuguseid arvamusi. Juutuuberist poksija Jake Paul on üks neist, kes oli näitleja paremhaagist vaimustunud. Ta asus kohe korraldama poksimatši Smithi ja Rocki vahel.

"Mul on juba 15 miljonit dollarit nii Will Smithi kui ka Chris Rocki jaoks valmis. Teeme selle augustis teoks minu matši soojendusena," säutsus Paul ja jätkas: "Ühendage mind kohe Will Smithi poksiagentidega."

Sotsiaalmeedias hakkas ringlema ka pilt, kus võrreldakse Jake Pauli ja Will Smithi löögitehnikat. "See on juba hullumeelne," kirjutas Paul pildi kohta.



UFC võitlussarja boss Dana White juhtis aga tähelepanu sellele, kui kindlalt Rock löögi vastu võttis. 57-aastane koomik ei hakanud pärast Smithi tugevat paremhaaki isegi mitte kõikuma.

"Lõpuks! Oscari-gala, mis oli vaatamist väärt. Ja Chris Rockil on tõesti lõug," kirjutas White Instagramis.

Endine UFC meister Jon Jones kiitis samuti Rocki reaktsiooni, kuid seda teisel põhjusel.

"Will Smith oli selles loos kaabakas. Chris Rock tegeles asjaga ja jätkas äärmiselt professionaalselt oma esinemist," säutsus Jones.

Umbes tund pärast intsidenti läks Smith vastu võtma parima meespeaosa Oscarit filmi eest "King Richard" ning pidas emotsionaalse kõne. Oma tänukõnes esitas ta ka vabanduse.