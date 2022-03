DELFI LARNACAS | Karol Mets: homne mäng käib mõisa peale

"Eks me ikka oleme viimast mängu analüüsinud ja vaadanud seda selle pilguga, mida me saaksime teha paremini ja kus saaksime olla efektiivsemad. Kahju, et meil värav löömata jäi - see oleks meile homseks palju kaasa andnud. Anname endast kõik, et teha vigade parandus," rääkis Mets tänasel pressikonverentsil.

Küsimusele, mida siis konkreetsemalt teha saaks, et edukamad olla, vastas Mets: "Iga mängija peab palliga julgemalt mängima. Teame, et Küpros mängib kodus paremini. Väljak on siin parem kui Eestis, mis tõstab mängu kvaliteeti ja tempot ning ehk avab see meilegi mingid ruumid, mida ära kasutada."

Võtmetähtsusega saavad Metsa sõnul olema standardolukorrad - nurgalöögid, karistuslöögid, pikad audid -, sest avamängus paistis Eesti õhuvõitlusi domineerivat. "Tunne oli [ka enne avamängu] selline, et standardid võiksid meile tulemust tuua. Teadsime, et meie õhujõud on korralik. Võisime eeldada, et sealt võiks midagi tulla. Sibinat-sabinat siin-seal oli, aga kahjuks värav (Vassilevi karistuslöögist lõi 10. minutil palli väravasse Mattias Käit - toim) oli suluseisust," sõnas Mets.

Eelmise mängu järel kiitis Ragnar Klavan ainult Viljandi meestest koosnevat kolmemehelist kaitseliini (Klavan-Mets-Tamm). Mets tõdes täna, et klapp mulkide vahel on tõesti hea: "Viljandi kaitseliin on kuidagi kodune. Mõistame üksteist hästi. Meil on ka väljaspool väljakut omavaheline läbisaamine väga hea, mis tuleb kasuks. Küpros mängib kodus eeldatavalt ründavamalt ning tahab olla domineerivam ning tekitab kindlasti läbi selle rohkem võimalusi. Peame kaitses fookust hoidma. Et me avamängus õnnestusime, ei tähenda, et meile edu ka teises mängus garanteeritud on. Peame nende rünnakuid samasuguse keskendumisega rünnakuid tõrjuma."