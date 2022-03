Türgi ujuja provokatsioon ajas venelased marru

"Usun, et sportlased ei peaks praeguse olukorraga seoses tegelema üksteise ründamise ja solvamisega. Igaüks, kes selles protsessis osaleb, vastutab isiklikult. Väga kahetsusväärne on näha, kuidas sportlaste vahel lahkhelid tekivad, ”rääkis Salnikov, vahendab Sport-Express.

Venemaa 100 meetri vabaujumise rekordiomanik Grinev kirjutas: "Kus on sportlaste soliidse käitumise piir? Kui te otsustasite, et inimlik on Venemaa sportlasi rahvusvahelistele võistlustele mitte lasta, siis käituge teiste suhtes samamoodi. Natsionalism on igal viisil halb."