Välbe on sunnitud suusakoondise peatreenerist loobuma: tema jätkamine oleks utoopia

Välbe tunnistas, et alates 2015. aastast Venemaa koondist treeninud Crameri lahkumine on seotud alaliidu rahaliste probleemidega.

Venemaa suusaliidu liige Sergei Pogrebnjak oli juba pärast Ukraina sõja algust avalikustanud, et Venemaale kehtestatud sanktsioonide tõttu on neil probleeme Cramerile palga maksmisega.

"Ma ei usu, et suudame teda [Cramer] edaspidi endale lubada. See oleks omamoodi utoopia. Muidugi me tahame teda ja tema tahab jätkata, aga see on võimatu," ütles Välbe RIA Novostile.