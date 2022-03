DELFI LARNACAS | Küprose peatreener on paarist murekohast hoolimata optimistlik: ma pole oma meeskonda kunagi nii ühtsena näinud

"Ma pole meie meeskonda näinud teineteisele nii lähedasena ja tulemusele pühendunud kui praegu. Meie eesmärk on jääda C-divisjoni püsima ja ma olen optimistlik, et me saavutame selle," ütles Kostenoglou oma avasõnas.

"Meid ootab ees keeruline mäng. Tegime Tallinnas hea esituse, aga homne mäng saab olema otsustava tähtsusega. Tähtis on säilitada kannatlikkus, pidada kinni oma strateegiast ja mängida targalt. Oli oluline, et me avamängu ei kaotanud. Viik oli hea tulemus. Lähtekoht on homme mõlemale meeskonnale sama. Eesti näitas kodus, et nad on hea tiim, võideldes viimase minutini. Usun, et nad teevad seda ka homme."

Kuigi veel paar päeva tagasi teatas Kostenoglou Küprose meediale, et neil meditsiinilisi probleeme pole ning kõik, kes neljapäeval koosseisus olid, saavad ka teisipäeval mängida, siis tänaseks oli seis pisut teine. "Eilsel treeningul ilmnesid mõningad probleemid ühe keskkaitsja ja ründajaga. Vaatame pärast tänast trenni, kuidas nende olukord on. Mul on kõikidesse oma mängijatesse usk olemas ning usun, et saavutame edu olenemata sellest, kes neist täpselt väljakul on," sõnas peatreener.

Küsimusele, kui kõva hoop võib Eesti koondisele olla poolkaitsja Mattias Käidi haigestumine, vastas Kostenoglou: "Mängija, kellest te räägite, oli Eestile muidugi väga tähtis. Aga ka meie kaotasime enne eelmist mängu neli keskkaitsjat. Sellised asjad käivad jalgpallimängu juurde ning treenerid peavad leidma sellistele olukordadele lahenduse."

Kohalik ajakirjanik uuris 2021. aasta veebruarist alates Küprose koondist juhendava Kostenoglou käest, kas homne mäng on tema senise ametiaja tähtsaim. "Kõik mängud on tähtsad. Meil oli eelmisel aastal MM-valiksarjas väga keeruline alagrupp, kuid see on hoopis teine turniir. Jah, homne mäng on väga tähtis. On suur erinevus, kas me jätkame kolmandas või neljandas divisjonis. See on nii prestiiži kui ka eneseusu küsimus. On väga tähtis, et me püsima jääksime," vastas ta.