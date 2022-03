Pettunud Lewis Hamilton: oleme tipust praegu väga kaugel

Tänavuse F1 hooaja kaks esimest etappi on näidanud, et viimasel kaheksal aastal meeskondliku MM-tiitli võitnud Mercedes jääb vähemalt esialgu Ferrarile ja Red Bullile selgelt alla. Kui avaetapil Bahreinis jõudis Hamilton tänu Red Bulli ebaõnnele kolmandana poodiumile, siis pühapäeval piirdus ta kümnenda kohaga. Tiimikaaslane George Russell on kahel esimesel etapil saanud vastavalt neljanda ja viienda koha.