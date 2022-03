Meedia: Ukraina poksistaari kodu langes sõjas venelaste kätte

Möödunud nädalal selgus, et Ussõk naaseb siiski Inglismaale, et valmistuda taaskohtumiseks Anthony Joshuaga, kellelt ta tiitlivööd mullu septembris endale võttis. Selleks oli tal vaja Ukraina valitsuse eriluba, mille ta ka sai.

Kuigi Ussõki pere viibib tõenäoliselt praegu välismaal, pole nende elud jäänud sõjast puutumatuks. Ussõki abikaasa Jekaterina avaldas nädalavahetusel, et Vene sõdurid on nende maja üle võtnud, kirjutas Sportowe Fakty.

Jekaterina Ussõk jagas sotsiaalmeedias kuvatõmmist vestlusest oma naabriga, kes teatas talle, et Vene sõdurid elavad nende majas ning tänav on ümbritsetud venelaste sõjamasinatega. "Nad elavad meie majas. Mitte enam pikalt!" kirjutas Ussõk postituse juurde.

Poksipromootor Bob Arum rääkis, et Ussõki ja Joshua vaheline tiitlimatš on oluline kogu riigile. "Ukraina valitsus mõistab, et sellel on meeletu avalik väärtus, kui nad saavad treenida ja tiitlite nimel võidelda," sõnas Arum Ussõki ja teise poksija Vassili Lomatšenko kohta, kes sõja puhkedes samuti kodumaale naases, kuid ka hiljuti Ukraina valitsuselt erandi sai.