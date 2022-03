Rivo Vesik: ei kujuta ette, mis juhtuks, kui jätkaksin Vene poiste treenimist

"Nende enda soovitus oli koostöö lõpetada. Nad ütlesid, et lõpetame lepingu, sest muidu läheb sul kodumaal raskeks ja nii see tegelikult oleks ka läinud," avaldas Vesik. "Olen päris paljudele ajakirjanikele ära öelnud, et ma ei soovi intervjuusid teha ja seda seepärast, et kahele esimesele intervjuule järgnes tegelikult väga-väga suur vihatorm. Mulle kirjutati igale poole igasuguseid asju, näiteks ähvardati minu pere. Selles suhtes nägid minu ülemused seda olukorda päris hästi ette. Kui ma praegu ütleksin, et jätkan venelastega tööd, siis ma ei kujuta ette, mis juhtuks. Kui ma rääkisin avalikult, et tunnen kaasa Vene poistele, kes ei ole mitte milleski süüdi, siis sellele järgnes selline möll, et ma ei kujuta ette, mis oleks juhtunud, kui ma oleksin ametisse edasi jäänud."