Käsipallileegion: kaks eestlast Soomes teel poolfinaali, Armi Pärt pikendas lepingut

Armi Pärt: rahulolu on vastastikune

"Senine hooaeg on meil suhteliselt Ameerika mägede sarnane olnud. Alustasime hästi, siis hakkasid vigastused kimbutama. Nüüdseks oleme leidnud sujuva tiimitöö ja siit on hea edasi minna. Ise olen vastaseid paremini tundma õppinud, teinud mõned muudatused ja ka koostöö on paranenud," sõnas ohtralt mänguaega saav 30-aastane joonemängija.