MM-ile jõudnud Kanada jalgpallikoondis lõpetas 36 aasta pikkuse ootuse

Kanada alistas pühapäeval Põhja- ja Kesk-Ameerika valikturniiril 4:0 Jamaica. Kanada eest said jala valgeks Cyle Larin, Tajon Buchanan ja Junior Hoilett. Kohtumise lõpus läks omavärav kirja Adrian Mariappale.

Kanada mängis MM-il ka 1986. aastal Mehhikos, toona jäi nende laeks alagrupis Nõukogude Liidu, Prantsusmaa ja Ungari järel neljas koht.

Kanada tüüris MM-ile inglane John Herdman (46), kelle käe all võitis Kanada naiskond 2012. ja 2016. aasta olümpial pronksi. Sedapuhku tuli meeste koondisega kohe täistabamus esimeses valiksarjas.

"Kui siin tööle asusin, ütlesin, et jõuame MM-ile. Minu arust keegi ei uskunud meid," vahendas BBC peatreeneri sõnu. "Ma olen õnnelik nende üle, sest fännid on seda pikalt pidanud ootama ning meie selja taga olnud. Arvan, et Kanada ei uskunud meisse, sest me ei andnud neile põhjust. Nüüd nad usuvad meid. Nüüd on aeg kõigil ühiselt jalgpalli toetama hakata."

Kui Kanadal on MM-pilet olemas, siis viimase kahe otsepääsme nimel käib põnev heitlus. USA-l ja Mehhikol on koos 25 silma, Costa Rica on neist kolme punkti kaugusel. Alagrupi esimesed kolm pääsevad otse suurturniirile, neljanda koha omanikul jääb võimalus veel play-offis, kus minnakse vastamisi Okeaania piirkonna meistriga. 30. märtsil selgub, kas selleks on Saalomoni Saared või Uus-Meremaa.