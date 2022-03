Soome suusatäht Iivo Niskanen kiitis Venemaa suusatajate välja viskamist võistlustelt: ainuõige otsus!

"See oli ainuõige otsus," sõnas kolmekordne olümpiavõitja Iivo Niskanen.

"Uskumatu, et selline asi võib Euroopas juhtuda ning olukord aina jätkub," lisas soomlanna Vilma Nissinen. "Venelased ei peaks osalema võistlustel, kui nende kodumaa on midagi sellist põhjustanud. Mida nad peaksid võistlustel tegema? Venemaal on spordis riigirahad taga, seega on selge, et neid ei lase võistlema."

Vahetult pärast Ukrainas puhkenud sõja algust toimus Lahtis MK-etapp, kuhu venelasi veel lubati. "Kui see juhtus, mõtlesin, mis oleks õige otsus. Kui nüüd küsite, on selge, et nad tuleb eemaldada," kommenteeris Krista Pärmäkoski. "Tõsi, sportlased pole otseselt toimunu eest vastutavad."

Kolmelt viimaselt MK-etapil jäid venelased juba eemale. Niskaneni sõnul sel võistlustele suurt mõju ei olnud. Jasmi Joensuu leidis siiski, et kuigi venelaste välja viskamine oli õige otsus, siis võistluste tase sellega ikkagi kannatas. "Kahju, kui üks suur riik on puudu. Loodan, et kõik asjad lahenevad parimal võimalikul viisil," arvas soomlanna.