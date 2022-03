Helmut Marko saatis torked Mercedese suunas: Ferrari vastu on palju ilusam võistelda

Saudi Araabias olid omaette klassist Max Verstappen (Red Bull) ja Charles Leclerc (Ferrari). Ülipõnevas heitluses teenis võidu Verstappen, duole järgnesid Carlos Sainz (Ferrari) ja Sergio Perez (Red Bull).

Ka hooaja avaetapil Bahreinis olid kiireimad just Red Bull ja Ferrari, kuid viimastel ringidel pidid mõlemad nn punapullid võistluse ootamatu tehnilise probleemi tõttu katkestama. Viimastel aastatel MM-sarja valitsenud Mercedes on kahel esimesel etapil kahele konkurendile kiiruses selgelt alla jäänud ning hetkel paistab, et tiim hakkab heitlema kolmanda koha nimel.

"Uus rivalriteet on tekkinud. Mercedes on vähemalt pool sekundit maas praegu, võib-olla suudavad nad oma probleemid lahendada," kommenteeris Helmut Marko Hollandi väljaandle De Telegraaf. "Kuid meie ei maga samuti. Töötame kõvasti edasi, et autot arendda."

"Minu arvates on palju ilusam konkureerida Leclerci ja Ferrariga, kui Mercedesega," torkas austerlane. "Praegu on olukord rohkem sportlikul tasemel. Meil on ainult kaks etappi olnud, aga ma ei usu, et rivalriteet eskaleerub nagu Mercedesega juhtus."