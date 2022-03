Rytas alistas põhimõttelises vastasseisus Žalgirise, Kaunase peatreener pidi vastama ebamugavale küsimusele

Ajakirjanikud uurisid mängu järel Zdovcilt, kas selline uudis tegi talle haiget. "Raske on vastata sellisele küsimusele. Selline on praegu olukord minu jaoks. Kuidas teie end minu olukorras tunneksite? Kas see oleks raske? See ongi minu vastus. Saan vaid oma tööd edasi teha," tõdes sloveen. Tasub mainida, et Žalgiris pole uudist ise kinnitanud.