Üks on F1 sarjas esialgu selge: viimase seitsme aasta valitseja Mercedes on mudas ega suuda sekkuda poodiumikoha nimel peetavasse võitlusse. Ajasõidus oli olukord sedavõrd hull, et seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton ei pääsenud isegi teise vooru ja pidi põhisõidule startima 16. kohalt.