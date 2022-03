Vips oleks pikalt F2 sarja liider, kuid tiimil ebaõnnestus taas rattavahetus

Pärast kaht hooaja esimest F2 sarja etappi sai selgeks, kes on Vipsi suurim vastane heitluses meistritiitli pärast. Nii kahetsusväärne, kui see ka pole, on tegu tema enda meeskonnaga. Hitech kukkus Saudi Araabia GP-l põhisõidu boksipeatuses läbi nagu ka nädal varem Bahreinis ja võttis Vipsilt võimaluse võidelda poodiumikoha nimel või vähemalt teenida suuri punkte. Vips pidi leppima kümnenda koha ja ühe silmaga.