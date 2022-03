Nõukogude Liidu suusavormiga skandaali tekitanud Aleksandr Bolšunov: normaalsed inimesed saavad olukorrast aru

Sel nädalavahetusel toimuvad Venemaal siseriiklikud murdmaasuusatamise meistrivõistlused, kus Bolšunov sai laupäevases sprindis hõbeda. Võistluse järel suhtles ta ka ajakirjanikega. "On selge, et ettevõtted on praegu surve all. Rossignol on teinud kõik, et ma saaksin omale parimad suusad. Kuigi nad on avalikult koostöö lõpetanud, ei tähenda see midagi. Mina ei pane seda neile pahaks," kommenteeris venelane ühest sponsorist ilma jäämist. "Rossignol on ikka minu tiim."