Eesti triatleedid Euroopa karikasarja avaetapil kahekümne parema sekka ei mahtunud

„Hooaja esimene võistlus on oma loomult väga erinev võrreldes teistega. Tavapärasest rohkem on teadmatust oma vormist ja arengust. Esimese pilguga olen pigem rahul oma võistlusega,“ ütles Räppo.

„Ujumine küll ebaõnnestus, kuid ka oma hea päevaga ei oleks see palju muutnud mu võistlustulemust. Rattas moodustus liidergrupi järel üks suur grupp, milles ühist kooskõla ei leitud ja liidritele järele sõita ei üritatud. Jooksma läksingi ligi 40 triatleediga koos, eesmärgiga teha oma jooks ning mitte alustada liialt kiirelt. Kogu kümnekilomeetrise raja jooksin kohtade mõttes tõusvalt ning võistluse esiotsaga ei olnud jooksutempo erinevus suur. Endalegi üllatuseks jooksin oma kõige kiirema jooksuaja ja tunnen, et on varu.“