Legendaarne ründaja: Serie A on saast, aga tobujussid ei saa aru, et Itaalial on keskpärane sats

Cassano arvates oleks Mancini vallandamine aga viga: "Mancini ei ole mu sõber, aga ma austan teda. Paljud hõikavad juba välja kandidaate, kes teda asendada võiksid, aga need tobujussid võiksid aru saada, et Itaalial ongi keskpärane sats. Kui palju ma olen seda juttu viimastel aastatel rääkinud? Ciro Immobile on Itaalia kõrgliigas löönud 180 väravat, aga koondises ei suuda ta isegi palli omaks võtta."

"Mancini tegi EMil maagiat. Kas peaksime ta vallandama? Hoopis eksperdid ja ajakirjanikud on need, kes tuleks lahti lasta! Me ebaõnnestusime, sest Serie A on saast. Sa lööd liigas kolm väravat ja juba oodatakse sind koondisesse," avaldas Cassano Bobo TVs arvamust.