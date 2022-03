VIDEO | Karmi avarii teinud Schumacher Saudi Araabias starti ei lähe

Kui eilse kvalifikatsiooni teist vooru oli sõita jäänud veidi üle viie minuti, tegi Schumacher 12. kurvis suurel kiirusel avarii, mistõttu peatati sessioon ligi tunniks ajaks. Sõitja viidi kiirabiautoga meditsiinikeskusesse ning hiljem andis meeskond teada, et Schumacher on teadvusel ja suuteline arstidega suhtlema.

Kuigi arstlikul ülevaatlusel ühtegi vigastust ei fikseeritud, andis Haasi meeskond siiski teada, et pühapäevases võistlussõidus minnakse starti ainult ühe vormeliga.

Praeguseks on sakslane juba haiglast välja pääsenud ning jõudnud ka hotellitoast oma poolehoidjatele rahustava sõnumi saata: "Tere kõigile, tahtsin lihtsalt öelda, et minuga on kõik hästi. Tänan teid heade soovide eest ning tulen tugevamana tagasi!"