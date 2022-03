Kanepi pidi Miami tippturniiril maailma kümnendale reketile alla vanduma

Jabeur lõi 59 minutit kestnud kohtumises 2 ässa ning tegi neli topeltviga, eestlanna vastavad numbrid olid 0 ja 1. Kõige hämmastavam statistiline näitaja oli aga see, et Kanepi võitis oma esimeselt servilt kõigest 32% punktidest, tuneeslanna 78% vastu.

"Väga raske mäng oli. Hästi palju pikki punkte. Vastane mängis ka päris hästi. Oli tuuline ja väga palav. Mul on hea meel, et ma võitsin selle mängu. Esimeses setis olin natuke passiivne. Teises-kolmandas setis hakkasin agressiivsemalt ja paremini mängima, vastane ilmselt ei toonud ka nii palju palle tagasi kui esimeses setis. Läks hästi täna. Kokkuvõttes oli hea mäng," kommenteeris Kanepi.

Järgmisest vastasest rääkides lisas Kanepi: "Olen temaga US Openil kiire väljaku peal mänginud. Siin on väljak natuke aeglasem. Saab mängida pikki punkte. Loodan, et mulle sobib see väljakukate paremini kui vastasele."