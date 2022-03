Küprose jalgpalliklubide armastus leegionäride vastu pärsib koondise arengut

1,2 miljoni elanikuga saareriigi klubid on kirjutanud Euroopa vutiajalukku mitu tuhkatriinulugu, kuid nende koondis kõõlub koos meiega „mudaliiga” piiril.

Küprose koondisel on ajaloost ette näidata mõni üksik suur võit – valiksarjades on näiteks tuul alla tehtud Bosnia ja Hertsegoviinale, Walesile, Iirimaale ja 1998. aastal isegi Hispaaniale –, kuid mitte ühtegi sellist valiktsüklit, mis lubaks unistada peatsest finaalturniirile pääsust.

Seevastu on klubitandril oldud vägagi edukad. Nikosia APOEL pääses 2012. aasta Meistrite liiga veerandfinaali ja on Euroopa tugevaimas klubisarjas mänginud veel kolm korda alagrupiturniiril (2009/10, 2014/15, 2017/18), korra on alagruppi jõudnud ka Famagusta Anorthosis (2008/09). Euroopa liiga alagruppides on mänginud APOEL, Apollon, AEL ja AEK.