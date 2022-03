Teise eestlannana kristallgloobuse võitnud Sildaru: pean selle eest Mihklit tänama

Silvaplana MK-etapp pargisõidus:



Esialgu pidi Sildaru viimasena toimunud Silvaplana etapi vahele jätma, kuid lõpuks veenis treener Mihkel Ustav ta ringi. Silvaplanasse jõudmiseks tuli ringi tõsta ka sponsorkohustusi. „Pean Mihklit tänama, et ta mind tagant utsitas. Sel hooajal on juba palju reisitud ja võisteldud ning tundsin, et tahan juba aja maha võtta. Mihkel aga motiveeris mind, et ainult üks võistlus veel. Tagantjärgi vaadates sai tehtud igati õige otsus. Kristallgloobuse võitmine on ikka suur asi,” tõdes Sildaru.