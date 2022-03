KUULA | Stuudios mees, kes sõitis rattaga, nagu kauboi hobuse seljas, ent eestikatelt võitis medaleid

Erilise tähelepanu all on 1997. aasta kui Välbe tuli maastikusõidus esmakordselt Eesti meistrivõistlustel medalile ning sai õiguse sõita maailmameistrivõistlustele. No see oli ikka kogemus. Kui keegi suudab neid juhtumisi ja emotsioone värvikalt edasi anda, siis on see Urmas Välbe. MM-il käidi koos Alges Maasikmetsaga ja uskuge või mitte, amatööride amatöör hakkas võistluste eelõhtul rajaga tutvudes maailma tippsõitjaid õpetama „Try again!“.