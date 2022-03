Eesti võrkpallinaiskonna peatreeneriks palgati itaallane

Orefice juhendab igapäevaselt Prantsusmaa kõrgliiganaiskonda Paix D’Aix Venelles, kus igapäevaselt mängib ka koondise temporündaja Liis Kullerkann. Viimastel aastatel on ta töötanud Prantsusmaa kõrgliigas nii peatreeneri kui abitreenerina, varasemalt ka Itaalia klubides.

Võrkpalliliidu presidendi Hanno Pevkur sõnul oli otsustamine seekord väga raske. “Meil oli 12 tugevat kandidaati, kelle seas ka absoluutseid maailma tipptreenereid. Alessandro Orefice kasuks rääkis nii tema kogemus klubitreenerina kui see, et viimased kaks aastat on ta rahvuskoondisega juba töötanud,” ütles Pevkur.

Alaliidu president täiendas, et uus peatreener on ametis kuni koduse Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri lõpuni ja kui mõlemale osapoolele sobib, jätkatakse veel 2 aastat. “Kaks pluss kaks leping oli juhatuse hinnangul vajalik just meie noorte mängijate arengut silmad pidades. Meie ülesanne uuele peatreenerile ei ole vaid järgmisel aastal kodusel EMil hästi mängida, vaid arendada noori mängijaid, et nad suudaksid kanda kinnitada välisklubides ning seeläbi tõsta ka rahvuskoondise taset,” täiendas Pevkur.

Alessandro Orefice ütles juhatuse otsust kommmenteerides, et asumine rahvusnaiskonna peatreeneri kohale on talle suur au ja tunnustus ning ta ootab peatreenerina töötamist väga. “Olen väga motiveeritud peatreeneri kohale asuma. Viimased kaks aastat olen näinud Eesti naiskonna tugevat töökultuuri, suurepärast võrkpalliorganisatsiooni ja loomulikult imelist Eesti võrkpallipublikut. See kõik loob mõnusa positiivse ärevustunde, et juba kuu aja pärast alustada ettevalmistust selleks koondisesuveks,” märkis Orefice ja lubas, et on nii mängijatele, kõikidele Eesti treeneritele kui fännidele heaks partneriks. “Tahan olla osake Eesti suurepärasest võrkpalliperest, osake la famigliast, nagu me Itaalias ütleme.”

Alessandro Orefice klubikarjäär:

2020/21 – … Paix D’Aix Venelles (Prantsusmaa) peatreener

2017/18 – 2019/20 RC Cannes (Prantsusmaa) abitreener