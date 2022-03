Ralf Schumacher lahkus terrorirünnaku järel Jeddahist: F1 on Saudi Araabia pantvang

Reede õhtul sai Jeddahis raketitabamuse Saudi Araabia riikliku naftafirma Aramco naftatöötlemistehas. See juhtus vaid paarikümne kilomeetri kaugusel ringrajast, kus peetakse sel nädalavahetusel nii vormel-1 kui vormel-2 sarja teine etapp.

Sky Deutschlandi palgal olev Schumacher pidi Jeddahi etapil vormel-ühe võistlust kommenteerima.

"Meil on pandeemia, meil on sõda Euroopas ja nüüd on meil raketirünnak 20 km kaugusel [F1 etapist]. See pole enam normaalne ja lõbus," teatas Schumacher.

Sakslane seadis ühtlasi kahtluse alla F1 sarja juhtide otsuse, et Saudi Araabia etapp jätkub plaanipäraselt.

"See on tõsine rünnak ja ma olen tõesti väga üllatunud, et me oleme jätkuvalt siin. Me peaks kõik kiiresti oma asjad pakkima ja riigist lahkuma," leiab Schumacher.

Sakslane vihjas, et kuninglik vormelisari on Saudi Araabia pantvang, kellel ei lubata lahkuda. "Siin on makstud väga-väga suuri summasid ja sõlmitud on pikaajaline leping. F1 on tohutu surve all. Nüüd arutletakse selle üle, et Saudi Araabia valitsus ütleb, et nad tagavad selle võistluse ohutuse. See tähendab, et F1 ei saa ise lihtsalt lahkuda," lisas 46-aastane sakslane, kes tegi aastatel 1997-2007 F1-s kaasa 180 etappi.

Rahvusvahelise autoliidu (FIA) president Mohammed Ben Sulayem kinnitas reede õhtul sarnaselt Saudi Araabia valitsusele, et mingit ohtu sõitjatele ei ole.

"Nad [terroristid] on võtnud sihikule infrastruktuuri, mitte tsiviilelanikud ega mõistagi mitte ka vormeliraja. Vaatasime faktid üle ja saime kõrgeimalt poolt kinnituse, et see on võistlemiseks turvaline koht," lausus Ben Sulayem.