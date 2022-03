TÄNA DELFI TV-s | Kalev võtab vastu Rapla, Eesti–Läti korvpalliliigas selguvad play-offi avaringi paarid

Mõlema klubi jaoks on esikaheksasse ehk play-offi pääsu lootus juba kustunud. Rapla (11-14) on 9. kohal, Kalev (4-21) viimane ehk 14.

Alles on ka teoreetiline lõpplahendus, et BK Ogre kaotab Rakvere Tarvale ja Pärnu Sadam alistab Valmiera. Sel juhul tõusevad Heiko Rannula hoolealused kuuendale kohale ja BK Ogre jääb seitsmendaks. Võite ja kaotusi omavad nad seesuguse stsenaariumi korral võrdselt (15/11). Omavahelised matšid lõppesid 83:78 ja 71:74, Pärnu Sadam on kahe punktiga plussis.