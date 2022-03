Venemaal sündinud jalgpallur tahab Putinil kõri läbi lõigata: alles siis saabub rahu

Alijev tunnistas, et ei suhtle enam oma vanematega, sest nad toetavad Venemaa sissetungi Ukrainasse.

"Alguses rääkisin oma vanematega, aga nüüd me enam ei suhtle. ​​Nad vaatavad Venemaal telekat ja näevad kõike hoopis teistmoodi. Ma rääkisin vanematele, mida nägin. Mu vanemad ei usu mind. See on kõige kurvem," lausus 37-aastane Alijev.