Ken Torn näitas Assooride ralli testikatsel viiendat aega

„Ootan rallit põnevusega. On teada, et siin ilm muutub väga kiirelt ja kunagi ei tea päris täpselt mis ees ootab. Kindlasti ei saa see ralli kerge olema, kuid püüame hakkama saada ja oma asja teha. Eks siis pühapäeval ole näha, et kus me omadega oleme.“

„See on üks koht, kus ma olen alati soovinud ära käia. Usun, et ralli ja kiiruskatsed saavad olema suur väljakutse. Püüan nautida ja teha enda parima. Üks hea asi on see, et see ralli toimub saare peal, mis peaks meile tekitama kodutunnet.“