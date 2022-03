VIDEO | F1 ja F2 etapi võistluspaiga lähedal toimus terrorirünnak

Kohaliku meedia teatel on raketi- ja droonirünnakute taga Jeemeni islamistlik šiiidi poliitilis-sõjaline Houthi rühmitus.

Kui F2-sarja sõitjad - sealhulgas Jüri Vips - said oma kvalifikatsiooni täna õhtul ära pidada, siis F1 teine vabatreening lükati umbes veerand tundi edasi.

F1-sari pole veel teatanud, kuidas terrorirünnak nende edasist võistlusnädalavahetust mõjutab. Võistlusalal on igatahes turvameetmeid juba tõhustatud.

Jeddahis toimunud plahvatuse järel levis suitsulõhn ka ringrajale, mis ajas vähemalt Red Bulli sõitja Max Verstappeni segadusse. "Tunnen suitsulõhna... Ma pole kindel, kas see on minu või kellegi teise autost," ütles valitsev maailmameister tiimiraadios.

Verstappeni küsimusele vastati Red Bullist kiiresti. "Meil on hea meel, et see pole teie autost," ütles Hollandi insener Gianpiero Lambiase.