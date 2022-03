Artti Aigro teenis Planica lennumäel tublisti punktilisa

"Ma arvan, et eile kvalifikatsioonis tegin päeva parima hüppe. Vähe keerulisem oli, kuna teine treeningvoor jäeti ära, päike oli lihtsalt nii intensiivne, mis sulatas hoovõtu raja üles, kuid selle ühe treeninghüppega suutsin mäega ära harjuda ja kvalifikatsiooniks parandused teha. Täna, kuidas ma ütlen, esimene hüpe oli selline täitsa ok hüpe, suutsin lennuga viimase välja pigistada. Teise hüppega ma päris nii rahul olla ei saa, kuna tean, mis väikesed vead mul sel hüppel olid, kuid olen kokkuvõttes ikkagi rahul, et suutsin hooaja viimasel etapil 23. koha koju tuua. Eriti siin Planica’l kümnete tuhandete fännide eest. See on eriline tunne üle mitme aasta võistelda nii suure publiku ees ja MK hooajale ilus punkt panna," kommenteeris Aigro.