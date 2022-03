"See l*ta Kanadast". Vulgaarse repliigi teinud spordikommentaatorid vahetati välja

Briti kommentaator Simon Reed ütles kolmapäevase paarissõidu lõpus kahekordset paarissõidu maailmameistri ja olümpiavõitja Duhameli kohta "see l*ta Kanadast". Reed uskus, et tema mikrofon on välja lülitatud, kuid tema kohatu kommentaar jõudis eetrisse. Lisaks oli kuulda nii Reedi kui Slateri naeru.

ISU esitas neljapäeval ametliku vabanduse ja teatas, et Reed ja Slater tänavusel MMil enam võistlusi ei kommenteeri.

"Spordis ja meie ühiskonnas pole kohta ahistavale ja solvavale keelepruugile ega käitumisele," seisis ISU Twitteri postituses. "ISU võttis koheselt oma partneriga ühendust ja mõlemad kommentaatorid vahetatakse välja."

Tavaliselt Briti Eurospordis töötavad Reed ja Slater jäid käimasoleval MMil silma veel mitme vastuolulise kommentaariga. Näiteks ütlesid nad, et Venemaa iluuisutajatest, keda Ukraina sõja tõttu MMile ei lastud, tuntakse maailmameistrivõistlustel puudust. Lisaks kõlas nende poolt repliik: "me ei oska öelda, mitu pööret hüppel oli, kuna me ei jälgi uisutamist". Ühe 16-aastase uisutaja kohta leidsid nad, et "ta on vaatamisväärsus tundlikeled silmadele".

Kanada iluuisutaja Kirsten Moore-Towers säutsus Twitteris , et teda väga häiris, kui kommentaatorid ütlesid, et "naispartner on pikem ja raskem". "See pole lihtsalt üldse vajalik ja sobiv kommentaar. See oli vaid üks paljudest täna tehtud naeruväärsetest avaldustest," teatas Moore-Towers.