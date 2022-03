MMilt eemale jääv Itaalia jalgpallikoondis saab ilmselt uue peatreeneri

Mancinile on toetust avaldanud ka Itaalia jalgpalliliidu president Gabriele Gravina, kes teatas: "Ma loodan, et ta [Mancini] jätkab meiega. Ta on end meie projektile pühendanud. Ma loodan, et ta raputab selle väljalangemise endalt maha nagu kõik teisedki itaallased ning ta jätkab meiega koostöö tegemist."