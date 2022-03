Eesti iluuisupaar Gaidajenko ja Mazingue pääsesid MMil uue rekordiga vabakavale

Gaidajenko ja Mazingue said oma MM-debüüdil jäätantsu rütmitantsu eest 63,97 punkti, mis tähistab ühtlasi uut isiklikku rekordit. Nende senine tippmark (60,36 p) pärines tänavuselt Tallinna EMilt.

Eesti paar on juba taganud koha vabatantsule, kuigi võistlus veel käib. Kui 31-st paarist on jääl käinud 21, on meie iluuisutajad 10. kohal. Vabatantsule pääseb 20 paremat.