Itaalia vutiliidu boss süüdistab MM-valiksarja fopaas Serie A klubisid

"Mul on fännide pärast tohutult kahju. Tunneme jätkuvalt suurt rõõmu suviste õnnestumiste üle, samal ajal ka kibedust selle kaotuse pärast. Me ei oodanud seda," tunnistas Gravina RAI Sportile.

"Meie treeneritel on väga raske mängijaid valida, sest vaid 30 protsenti noortetiimide mängijatest on itaallased. "Teine probleem on, et isegi kui kutid koondisse entusiasmiga tulevad, hakkavad klubid vastu puiklema. Nad näevad koondist rohkem takistuse kui võimalusena."