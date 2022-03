Kahekordsel Dakari ralli võitjal diagnoositi vähk

"Tere kõigile. Annan selle videoga teada, et mul diagnoositi vähk, kuid see on ravitav ning prognoos on hea. Mul on kõik hästi. Annan endale aru, et mind ootavad ees mitmed väljakutsed, kuid pean nendest nüüd kõige tähtsamatele keskenduma," ütles ta. "Minu ümber on parim pere ja sõbrad ning ma olen parimate meditsiiniprofessionaalide käe all."