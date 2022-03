Saku I Liigas ehk Eesti korvpalli esiliigas on täna kell 19.30 vastamisi Peep Pahvi juhendatav Keila ja G4S Noorteliiga, kella treener on Aivar Kuusmaa. Delfi TV otseülekanne on nähtav vaid Delfi Kogupaketi tellijatele.