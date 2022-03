Uruguay, Ecuador, Jaapan ja Saudi Araabia kindlustasid MM-i pileti

Novembris toimuvale MM-ile on koha kindlustanud tänaseks 19 meeskonda: Argentina, Belgia, Brasiilia, Horvaatia, Taania, Ecuador, Inglismaa, Prantsusmaa, Saksamaa, Iraan, Jaapan, Lõuna-Korea, Holland, Saudi Araabia, Serbia, Hispaania, Šveits, Uruguay ja korraldajamaa Katar.

Aafrika tsooni valikturniiri viimases raundis on veel konkrentsis Alžeeria, Kamerun, Kongo, Egiptus, Ghana, Mali, Maroko, Nigeeria, Senegal ja Tuneesia. Euroopas on šansid veel alles Põhja-Makedoonial, Poolal, Portugalil, Rootsil ja Walesil. Aasia play-off'i koht on kindel Austraalial, Okeaania tsooni poolfinaalides heitlevad Uus-Meremaa, Paapua Uus-Guinea, Saalomoni saared ja Tahiti.