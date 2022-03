USA pani ka Venemaa suurimale hokilegendile sanktsioonid peale

Neljapäeval avaldatud järjekordses sanktsioneeritud inimeste ja asutuste listis on kümneid Venemaa kaitsefirmasid, 328 Venemaa Riigiduuma liiget ning Venemaa suurima finantsinstitutsiooni juht.

Märtsi alguses oli Fetissov ajalehes Komsomolskaja Pravda avaldanud kahetsust, et sport ja poliitika on Ukraina sõjasündmuste valguses segamini aetud.

"Sport on sillaks mõistmisele ka kõige keerulisemates oludes ja nüüd rikutakse seda põhimõtet," ütles ta, mõistes hukka rahvusvahelise paraolümpiakomitee otsuse Venemaa sportlased Pekingi mängudelt eemaldada.

"Sport oma tavavormis naaseb varem või hiljem. Kui ei naase, siis tuleb see pood sulgeda. See on esimene kord, kui ma seda ütlen. Paraolümpia oli aga äratuskell. Häbi, mida ma kuidagi ei suuda mõista. Tehti kohutav otsus."