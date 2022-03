Küprose koondise peatreener: olen kindel, et mängime kodus paremini ja jääme C-divisjoni püsima

Kostenoglou arvab, et kodusel Larnaca staadionil, kus muru rohelisem ja ilm soojem, suudab Küpros näidata ilusamat jalgpalli. "Väljaku tingimused polnud täna kõige paremad ja see tegi meie elu keerulisemaks. Saame näidata kvaliteetsemat mängu ning loodame teha seda Larnacas oma staadionil oma fännide ees. Oleme kindlad, et meie oleme see meeskond, kes jääb kolmandasse divisjoni püsima," lisas ta.