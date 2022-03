Konstantin Vassiljev: kahju, et pealtvaatajatele võitu kinkida ei õnnestunud

"Kui VAR jalgpalli toodi, oli teada, et sellised momendid tulevad. Täna lahendasid kohtunikud kahjuks mõlemad olukorrad meie vastu. See paneb tujule pitseri, aga oleme enne teist mängu pigem optimistlikud," ütles Vassiljev, pidades silmas ka 50. minuti olukorda, kus kohtunik käis vaatamas potentsiaalset penaltiolukorda, mis lõpuks siiski Eesti veaks vilistati.

"Pole midagi teha. Peame sellega kuidagi edasi elama. Tulemus on aktiivne. Lähme Küprosele hea tundega. Esimene mäng andis meile palju positiivset ja lisas enesekindlust. Oli teada, et tuleb raske mäng ning et ühe mänguga neid asju lahendada ongi väga keeruline. Küpros kaitses hästi suure hulga mängijatega, neid polnud lihtne murda. Jõudsime oma momendini. Saime ka standardeid, mida peame siiski paremini hakkama lahendama."

Vassiljevi sõnul võis Eesti esimese poolaja esitusele vajutada oma pitseri muruväljak, millel enamus meie koondislasi veel tänavu mänginud ei ole. "Aasta esimene mäng muru peal andis paljudel mängijatel tunda. Hiljem harjusime väljakuga ära ning pall hakkas paremini ja julgemalt liikuma," märkis ta.

"Meil on vaja igas elemendis natuke juurde panna. Ma ei ütle, et me tegime täna palju asju valesti. Enne mängu oli teada, et võimalused saavad olema 50-50. Nemad lõid esimesel poolajal latti, meil olid teisel poolajal omad võimalused."

"Kahju, et pealtvaatajatele võitu kinkida ei õnnestunud, aga neid tuleb toetuse eest tänada. Oli meeldiv jälle A. Le Coqil publiku ees mängida."

Väljaku seisukorda hinnates tõdes Vassiljev, et kuigi see ei näe visuaalselt kõige ilusam välja, on see siiski parim märtsikuine väljak, millel ta Eestis kunagi mänginud on.