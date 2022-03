Ragnar Klavan: avamäng oli kinnine, sest me ei tahtnud suuri riske võtta

"Tunded on okeid. Oleks selle ühe värava ära näpistanud, oleks väga hea olnud, aga kahjuks läks VAR-i vaatamisel millimeetrite mänguks. Nii kahjuks on," nentis Klavan, viidates Rauno Sappineni lõpuminutite väravale, mis videokohtunike süsteemi abil siiski suluseisuks loeti.

"Üldpildis oli kinnine mäng, eriti esimesel poolajal. Aga teine mäng on veel ees. Peame seal rohkem enda mängu mängima. Me ei tahtnud esimeses mängus liiga palju riske võtta."

Klavani keskkaitse kaaslased Karol Mets ja Joonas Tamm olid mõlemad Viljandi päritolu nagu ta isegi. "Viljandi liin toimis täna hästi," muigas ta. "See oligi mingil määral põhjus, miks mäng kinnine oli. Me ei tahtnud võibolla positsioone avada. Kui me oleks palliga rohkem mänginud, oleks võibolla imelikke põrkeid tulnud ja oleksime ise positsioonidelt väljas olnud. Tegime kaitsjatega oma töö ära. Taga on null, see on okei."