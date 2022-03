UEFA käskis Eesti fännidel Putinit kritiseeriv plakat staadionilt eemaldada

Eesti Jalgpalli Liit on lubanud kõnealuse plakatiga tribüüne ehtida nii Premium liigas kui ka tänases koondisemängus, kuid UEFA bulgaarlasest delegaat Andrey Medintsev otsustas lõpuks, et see on liiga poliitiline.

"Meie panime selle üles ja ütlesime, et meie poolest on see okei, nagu ka koduliiga mängudel, aga UEFA delegaat rääkis UEFA-ga läbi ja otsustas, et see tuleb maha võtta," vahendab Soccernet EJL-i arendusdirektori Mihkel Uibolehe sõnu.