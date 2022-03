Hüvasti, Raido Kalbach, suure südamega kuulitõukaja! Sellistel meestel Eesti sport püsibki

Loo juurde valitud pilt on sümboolne. Pekingi olümpia sangareid võeti 2008. aastal vastu Raekoja platsis, olümpiavõitja Gerd Kanter naudib „sõitu” Kalbachi ja Andrus Niidu turjal. Kõikidest olümpiavõitjaid ei saa. See aga ei tähenda, et nende spordiarmastus peaks olema kuidagi väiksem. Kalbach oli järjepidevuse musternäide – alates 2005. aastast kuni eelmiseni püsis ta alati Eesti hooaja edetabeli esikümnes.